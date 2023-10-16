Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві троє чоловіків і жінка осквернили український прапор

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 14:05
У Литві троє чоловіків і жінка осквернили український прапор
Фото ілюстративне з pixabay.com

У литовській столиці Вільнюсі четверо осіб, троє з яких перебували у п'яному стані, осквернили український прапор, поклавши його у сміттєвий бак і плюнувши на нього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням LRT

Деталі: У департаменті поліції розповіли, що це сталося увечері 15 жовтня. Троє чоловіків і жінка несли український прапор, після чого поклали його в сміттєвий бак дерев'яним держаком догори і, плюнувши на нього, пішли геть.

Реклама:

Цих осіб затримали та взяли їх під варту. Громадянами якої країни чи країн вони були, не уточнюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом осквернення символу іноземної держави. Зловмисникам загрожує штраф або обмеження волі, або арешт, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЛитваУкраїнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Литва
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Росіяни знайшли спосіб, як потрапити в ЄС: виходять у Литві по дорозі в Калінінград
Литва погодилась пропустити українське зерно
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: