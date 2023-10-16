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У Литві троє чоловіків і жінка осквернили український прапор

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 14:05
У Литві троє чоловіків і жінка осквернили український прапор
Фото ілюстративне з pixabay.com

У литовській столиці Вільнюсі четверо осіб, троє з яких перебували у п'яному стані, осквернили український прапор, поклавши його у сміттєвий бак і плюнувши на нього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням LRT

Деталі: У департаменті поліції розповіли, що це сталося увечері 15 жовтня. Троє чоловіків і жінка несли український прапор, після чого поклали його в сміттєвий бак дерев'яним держаком догори і, плюнувши на нього, пішли геть.

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Цих осіб затримали та взяли їх під варту. Громадянами якої країни чи країн вони були, не уточнюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом осквернення символу іноземної держави. Зловмисникам загрожує штраф або обмеження волі, або арешт, або позбавлення волі на строк до 2 років.

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Теми: ЛитваУкраїнаполіція
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