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В Литве трое мужчин и женщина осквернили украинский флаг

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 14:05
В Литве трое мужчин и женщина осквернили украинский флаг
Фото иллюстративное с pixabay.com

В литовской столице Вильнюсе четверо человек, трое из которых находились в пьяном состоянии, осквернили украинский флаг, положив его в мусорный бак и плюнув на него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой LRT

Детали: В департаменте полиции рассказали, что это произошло вечером 15 октября. Трое мужчин и женщина несли украинский флаг, после чего положили его в мусорный бак деревянным черенком вверх и, плюнув на него, пошли прочь.

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Этих лиц задержали и взяли их под стражу. Гражданами какой страны или стран они были, не уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту осквернения символа иностранного государства. Злоумышленникам грозит штраф, или ограничение свободы, или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

  • Ранее правоохранители эстонского города Пайде решили не возбуждать уголовное производство в отношении местного жителя, который сорвал украинский флаг возле местного дома музыки и театра и начал топтаться на нем.

  • В прошлом году Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.

Темы: ЛитваУкраинаполиция
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