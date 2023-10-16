Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Литве трое мужчин и женщина осквернили украинский флаг

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 14:05
В Литве трое мужчин и женщина осквернили украинский флаг
Фото иллюстративное с pixabay.com

В литовской столице Вильнюсе четверо человек, трое из которых находились в пьяном состоянии, осквернили украинский флаг, положив его в мусорный бак и плюнув на него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой LRT

Детали: В департаменте полиции рассказали, что это произошло вечером 15 октября. Трое мужчин и женщина несли украинский флаг, после чего положили его в мусорный бак деревянным черенком вверх и, плюнув на него, пошли прочь.

Реклама:

Этих лиц задержали и взяли их под стражу. Гражданами какой страны или стран они были, не уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту осквернения символа иностранного государства. Злоумышленникам грозит штраф, или ограничение свободы, или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

  • Ранее правоохранители эстонского города Пайде решили не возбуждать уголовное производство в отношении местного жителя, который сорвал украинский флаг возле местного дома музыки и театра и начал топтаться на нем.

  • В прошлом году Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.

Темы: ЛитваУкраинаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Литва
Литва анонсировала новый пакет помощи Украине
Россияне нашли способ, как попасть в ЕС: выходят в Литве по дороге в Калининград
Литва согласилась пропустить украинское зерно
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: