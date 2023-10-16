В Литве трое мужчин и женщина осквернили украинский флаг

В литовской столице Вильнюсе четверо человек, трое из которых находились в пьяном состоянии, осквернили украинский флаг, положив его в мусорный бак и плюнув на него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой LRT

Детали: В департаменте полиции рассказали, что это произошло вечером 15 октября. Трое мужчин и женщина несли украинский флаг, после чего положили его в мусорный бак деревянным черенком вверх и, плюнув на него, пошли прочь.

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Этих лиц задержали и взяли их под стражу. Гражданами какой страны или стран они были, не уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту осквернения символа иностранного государства. Злоумышленникам грозит штраф, или ограничение свободы, или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.

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