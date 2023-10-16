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Кулеба пропонує "виставити Росію за двері ОБСЄ", аби врятувати організацію

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 15:43
Кулеба пропонує виставити Росію за двері ОБСЄ, аби врятувати організацію
дмитро кулеба, Getty Images

Голова МЗС України Дмитро Кулеба запрпонував виключити Росію з Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, "якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ".

Джерело: Кулеба на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі в Києві в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини".

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Деталі: За його словами, Росія прагне посіяти хаос і дестабілізацію. Кулеба назвав її найбільшою загрозою безпеці й співробітництву в Європі.

"Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", – наголосив український міністр.

Він підкреслив, що Росія зараз "вбиває" ОБСЄ і додав, що "легко собі уявляє" цю організацію без РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Вранці 16 жовтня до Києва прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі. 
  • Османі зазначив, що розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну, і тепер вирішив знову повернутися наприкінці року.  

Теми: ОБСЄКулеба ДмитроРосія
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