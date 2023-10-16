Кулеба предлагает "выставить Россию за дверь ОБСЕ", чтобы спасти организацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, "если мы хотим спасти ОБСЕ".

Источник: Кулеба на пресс-конференции с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри".

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Детали: По его словам, Россия стремится посеять хаос и дестабилизацию. Кулеба назвал ее самой большой угрозой безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и за дверь Европы. Так будет лучше для всех", – подчеркнул украинский министр.

Он подчеркнул, что Россия сейчас "убивает" ОБСЕ и добавил, что "легко себе представляет" эту организацию без РФ.

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