Польські вибори: "Третій шлях" не хоче коаліційних переговорів з керівною "ПіС"

На парламентських виборах у Польщі блок "Третій шлях", який наразі йде третім у перегонах, виключає можливість переговорів про створення коаліції із керівною партією "Право і справедливість".

Джерело: співголова Польської селянської партії, яка входить в блок, Даріуш Климчак у коментарі PAP, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми вибудували нашу кампанію і політичну позицію на критиці того, що "ПіС" робить в економіці, в системі охороні здоров`я, в освіті і тому, як це зруйнувало наші міжнародні відносини і положення в ЄС".

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Деталі: За словами Климчака, є "мільйон аргументів на користь того, що ніхто із серйозних політиків більше не розмовлятиме з "ПіС" після того, що вони зробили за ці два терміни".

На питання, чи плануються переговори між "Третім шляхом" і очолюваною Дональдом Туском "Громадянською коаліцією", він відповів, що перша зустріч відбудеться через декілька годин після публікації офіційних результатів виборів.

Климчак додав, що контакти між представниками опозиційних сил відбуваються постійно.

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Лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш також виключив можливість коаліції з ПіС, підкресливши, що "ми йшли на вибори з гаслом: або третій шлях, або третій термін (для ПіС. – Ред.)".

Співголова політсили "Польща 2050", яка також входить до блоку "Третій шлях", Міхал Кобоско зазначив, що наразі усі політики чекають на завершення підрахунку голосів, однак він теж виключив "ведення будь-яких переговорів з ПіС".

Нагадаємо:

У Польщі оприлюднили результати на парламентських виборах за підсумком підрахунку понад 51% даних з виборчих дільниць.

Згідно з результатами з 51,07% виборчих дільниць, лідирує партія влади "Право і справедливість" (ПіС) з 38,22%, на другому місці блок "Громадянська коаліція" – 27,92%, "Третій шлях" з 13,5% – на третьому, "Лівиця" з 8,25% – на четвертому, "Конфедерація" з 7,33% – на п'ятому.

В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію ПіС.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.

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