Польские выборы: "Третий путь" не хочет коалиционных переговоров с правящей "ПиС"

На парламентских выборах в Польше блок "Третий путь", который сейчас идет третьим в гонке, исключает возможность переговоров о создании коалиции с правящей партией "Право и справедливость".

Источник: сопредседатель Польской селянской партии, которая входит в блок, Дариуш Климчак в комментарии PAP, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы выстроили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что "ПиС" делает в экономике, в системе здравоохранения, в образовании и том, как это разрушило наши международные отношения и положение в ЕС".

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Детали: По словам Климчака, есть "миллион аргументов в пользу того, что никто из серьезных политиков больше не будет разговаривать с "ПиС" после того, что они сделали за эти два срока".

На вопрос, планируются ли переговоры между "Третьим путем" и возглавляемой Дональдом Туском "Гражданской коалицией", он ответил, что первая встреча состоится через несколько часов после публикации официальных результатов выборов.

Климчак добавил, что контакты между представителями оппозиционных сил происходят постоянно.

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Лидер Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш также исключил возможность коалиции с "ПиС", подчеркнув, что "мы шли на выборы с лозунгом: или третий путь, или третий срок (для "ПиС". – Ред.)".

Сопредседатель политсилы "Польша 2050", которая также входит в блок "Третий путь", Михал Кобоско отметил, что сейчас все политики ждут завершения подсчета голосов, однако он тоже исключил "ведение каких-либо переговоров с "ПиС".

Напомним:

В Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогам подсчета более 51% данных с избирательных участков.

Согласно результатам с 51,07% избирательных участков, лидирует партия власти "Право и справедливость" ("ПиС") с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.

В оппозиции говорят о фактически победе на выборах, несмотря на лидерскую позицию "ПиС".

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

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