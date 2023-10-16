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Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 16:42
Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією
Фото: Getty Images

Після довгих вагань федеральний уряд Німеччини готує стаціонарний контроль на додаткових ділянках кордону. Тимчасовий внутрішній прикордонний контроль запроваджується на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: За словами глави МВС Ненсі Фезер, вона вже повідомила Європейську комісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на кордонах.

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Рішення "спочатку діє протягом десяти днів, починаючи від сьогодні, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців". Водночас, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців – він діє з 2015 року.

Це означає, кажуть у міністерстві, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

За останні кілька тижнів було значно збільшено кількість завуальованих обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. Вже існує такий спільний план дій зі Швейцарією. Ці заходи слід продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами, зазначила Фезер.

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"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним. Жахлива смерть сімох людей, які були незаконно переправлені через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас", – сказала Фезер.

Водночас Німеччина потребує "ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети", додала вона.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на початок жовтня Федеральна поліція вже виявила близько 98 000 несанкціонованих в'їздів до Німеччини у 2023 році, а у 2022 році їх було загалом близько 92 000.

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Теми: НімеччинакордонЄС
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