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Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 16:42
Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
Фото: Getty Images

После долгих колебаний федеральное правительство Германии готовит стационарный контроль на дополнительных участках границы. Временный внутренний пограничный контроль вводится на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Детали: По словам главы МВД Нэнси Фезер, она уже сообщила Европейской комиссии о введении временного внутреннего пограничного контроля на границах.

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Решение "сначала действует в течение десяти дней, начиная с сегодняшнего дня, 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев". В то же время, контроль на сухопутной границе с Австрией снова продлят на шесть месяцев – он действует с 2015 года.

В министерстве говорят, что это означает, что федеральная полиция теперь может использовать те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она уже давно использует на границе с Австрией.

За последние несколько недель было значительно увеличено количество завуалированных обысков по всей пограничной зоне и проведены совместные патрулирования с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории. Уже существует совместный план действий со Швейцарией. Эти меры следует продолжать в тесной координации с соседними странами, отметила Фезер.

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"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная смерть семерых человек, которые были незаконно переправлены через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, глубоко шокировала нас", – сказала Фезер.

В то же время Германия нуждается в "эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты", добавила она.

По данным Министерства внутренних дел, на начало октября Федеральная полиция уже обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, а в 2022 году их было всего около 92 000.

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Темы: ГерманияграницаЕС
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