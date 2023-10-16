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Буданов розповів, як перед вторгненням заселився з дружиною в ГУР і говорив вночі з Єрмаком

Федір ПопадюкПонеділок, 16 жовтня 2023, 17:01
Буданов розповів, як перед вторгненням заселився з дружиною в ГУР і говорив вночі з Єрмаком
кирило буданов, фото: Назарій Мазилюк/уп

Керівник розвідки Кирило Буданов заселився в будівлю Головного управління розвідки напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та говорив із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком о 3:30.

Джерело: новий епізод подкасту "Української правди" "24.02: Реконструкція"

Пряма мова Буданова: "Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. 

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Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 4-ої ранку вже не так багато лишалося часу".

Деталі: Буданов розповів, що вже 23 лютого він з дружиною заселився в свій кабінет в ГУР. 

Пряма мова: "Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?". 

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Кажу: "Ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому". І так ми з ним проговорили майже до четвертої години". 

Деталі: Буданов також каже, що для нього було важливо щоб його інформація про вторгнення виявилася правдивою. 

Пряма мова: "Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. 

Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням". 

Детальніше про те, як 24 лютого виникли і рухались фронти, хто і як героїчно зупиняв просування ворога, як наші міста та країна в цілому оговтувались від першого шоку та ставали до оборони, слухайте у подкасті "24.02: Реконструкція"

Теми: БудановАндрій Єрмаквійнарозвідка
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