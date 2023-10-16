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Буданов рассказал, как перед вторжением заселился с женой в ГУР и говорил ночью с Ермаком

Федор ПопадюкПонедельник, 16 октября 2023, 17:01
Буданов рассказал, как перед вторжением заселился с женой в ГУР и говорил ночью с Ермаком
кирилл буданов, фото: Назарий Мазилюк/уп

Руководитель разведки Кирилл Буданов заселился в здание Главного управления разведки накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и говорил с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 3:30.

Источник: новый эпизод подкаста "Украинской правды" "24.02: Реконструкція"

Прямая речь Буданова: "Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели там постоянно они на день, на два оттягивали и оттягивали. Но 23-го числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно.

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Это было доведено до первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, до 4-х утра уже не так много оставалось времени".

Детали: Буданов рассказал, что уже 23 февраля он с женой заселился в свой кабинет в ГУР.

Прямая речь: "Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немножко задремал. И примерно где-то в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, вроде бы все спокойно. Может, как-то обойдется?".

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Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов".

Детали: Буданов также говорит, что для него было важно, чтобы его информация о вторжении оказалась правдивой.

Прямая речь: "Для меня, вы должны еще понимать, это же тоже вызов был. Потому что, если я как руководитель спецслужбы дал бы неправильный доклад, это позор был бы для меня.

Реально где-то в 4:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, некоторое время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом".  

Подробнее о том, как 24 февраля возникли и двигались фронты, кто и как героически останавливал продвижение врага, как наши города и страна в целом приходили в себя от первого шока и становились к обороне, слушайте в подкасте "24.02: Реконструкция"

Темы: БудановАндрей Ермаквойнаразведка
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