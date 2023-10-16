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"Шахтар" звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 жовтня 2023, 18:24
Шахтар звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна
Патрік ван Леувен, фото: Getty Images

ФК "Шахтар" офіційно оголосив про звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера футбольного клубу лише через 4 місяці після призначення, хоча контракт був розрахований до кінця червня 2025 року. Натомість Дарійо Срна призначили виконувати обов'язки тренера.

Джерело: ФК "Шахтар" у Facebook, "Суспільне Спорт"

Дослівно: "ФК "Шахтар" офіційно оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб".

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Деталі: Повідомляється, що Патрік ван Леувен очолював "гірників" від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.

Оновлено о 18:22: ФК "Шахтар" оголосив, що виконувачем обов'язків головного тренера буде Дарійо Срна, який раніше був спортивним директором клубу. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У дев'яти турах УПЛ нинішнього сезону "гірники" набрали 18 очок. У турнірній таблиці чемпіонату команда поступається "Кривбасу" та "Поліссю", які мають 20 та 19 очок відповідно, але провели на один матч більше.
  • У Лізі чемпіонів "Шахтар" з шістьма очками поступається у турнірній таблиці групи Н "Барселоні" та "Порту", які мають шість та три бали відповідно.
  • "Гірники" зіграють у чвертьфіналі Кубка України проти "Вікторії" з Сум.

Теми: футболШахтар
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