Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Шахтар" звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 жовтня 2023, 18:24
Шахтар звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна
Патрік ван Леувен, фото: Getty Images

ФК "Шахтар" офіційно оголосив про звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера футбольного клубу лише через 4 місяці після призначення, хоча контракт був розрахований до кінця червня 2025 року. Натомість Дарійо Срна призначили виконувати обов'язки тренера.

Джерело: ФК "Шахтар" у Facebook, "Суспільне Спорт"

Дослівно: "ФК "Шахтар" офіційно оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що Патрік ван Леувен очолював "гірників" від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.

Оновлено о 18:22: ФК "Шахтар" оголосив, що виконувачем обов'язків головного тренера буде Дарійо Срна, який раніше був спортивним директором клубу. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У дев'яти турах УПЛ нинішнього сезону "гірники" набрали 18 очок. У турнірній таблиці чемпіонату команда поступається "Кривбасу" та "Поліссю", які мають 20 та 19 очок відповідно, але провели на один матч більше.
  • У Лізі чемпіонів "Шахтар" з шістьма очками поступається у турнірній таблиці групи Н "Барселоні" та "Порту", які мають шість та три бали відповідно.
  • "Гірники" зіграють у чвертьфіналі Кубка України проти "Вікторії" з Сум.

Теми: футболШахтар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вибух у лікарні в Газі спричинила ракета, а не ізраїльський авіаудар − розслідування CNN

Уряду РФ доведеться приймати "складні рішення", щоб знайти гроші на війну – розвідка Британії

ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС

Росіяни не зважають на значні втрати і продовжують перекидати нові сили під Авдіївку – ISW

"Нова пошта" оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників

У бюджеті Німеччини бракує 5 млрд євро на допомогу Україні – Bild

Усі новини...
футбол
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
Троє юніорів "Динамо" засвітились у нічному клубі "Boho" з розслідування УП
УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання
Останні новини
12:06
В Ірані загинула 16-річна дівчина, на яку в метро напала "поліція моралі"
12:05
"Нафтогаз" запускає новий формат "лінії довіри"
12:04
фотоПоліцейська збила жінку на нерегульованому пішохідному переході: ДБР розслідує
11:42
З Коломиї хочуть запустити поїзд до Румунії
11:41
Збільшення витрат Росії на війну посилить інфляцію та тиск на бізнес - британська розвідка
11:40
мапаРосійські війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – МВА
11:39
Глава МЗС Німеччини: Ми дивимось на Україну ще уважніше через війну на Близькому Сході
11:33
Удар по "Новій пошті" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених
11:26
інфографікаПонад 800 українських бізнесів переїхали через війну
11:17
На евакуацію із Сектора Гази очікують понад 330 українців – посол
Усі новини...
Реклама: