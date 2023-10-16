"Шахтар" звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна
ФК "Шахтар" офіційно оголосив про звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера футбольного клубу лише через 4 місяці після призначення, хоча контракт був розрахований до кінця червня 2025 року. Натомість Дарійо Срна призначили виконувати обов'язки тренера.
Джерело: ФК "Шахтар" у Facebook, "Суспільне Спорт"
Дослівно: "ФК "Шахтар" офіційно оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб".
Деталі: Повідомляється, що Патрік ван Леувен очолював "гірників" від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.
Оновлено о 18:22: ФК "Шахтар" оголосив, що виконувачем обов'язків головного тренера буде Дарійо Срна, який раніше був спортивним директором клубу.
Передісторія:
- У дев'яти турах УПЛ нинішнього сезону "гірники" набрали 18 очок. У турнірній таблиці чемпіонату команда поступається "Кривбасу" та "Поліссю", які мають 20 та 19 очок відповідно, але провели на один матч більше.
- У Лізі чемпіонів "Шахтар" з шістьма очками поступається у турнірній таблиці групи Н "Барселоні" та "Порту", які мають шість та три бали відповідно.
- "Гірники" зіграють у чвертьфіналі Кубка України проти "Вікторії" з Сум.