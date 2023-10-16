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"Шахтер" уволил главного тренера спустя лишь 4 месяца после назначения, клуб возглавил Срна

Станислав ПогориловПонедельник, 16 октября 2023, 18:24
Шахтер уволил главного тренера спустя лишь 4 месяца после назначения, клуб возглавил Срна
Патрик ван Леувен, фото: Getty Images

ФК "Шахтер" официально объявил об увольнении Патрика ван Леувена с поста главного тренера футбольного клуба лишь спустя 4 месяца после назначения, хотя контракт был рассчитан до конца июня 2025 года. Дарье Срна назначили исполнять обязанности тренера.

Источник: ФК "Шахтер" в Facebook, "Суспільне Спорт"

Дословно: "ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб".

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Детали: Сообщается, что Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.

Обновлено в 18:22: ФК "Шахтер" объявил, что исполняющим обязанности главного тренера будет Дарио Срна, который ранее был спортивным директором клуба.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В девяти турах УПЛ нынешнего сезона "горняки" набрали 18 очков. В турнирной таблице чемпионата команда уступает "Кривбассу" и "Полесью", которые имеют 20 и 19 очков соответственно, но провели на один матч больше.
  • В Лиге чемпионов "Шахтер" с шестью очками уступает в турнирной таблице группы Н "Барселоне" и "Порту", которые имеют шесть и три балла соответственно.
  • "Горняки" сыграют в четвертьфинале Кубка Украины против "Виктории" из Сум.

Темы: футболШахтер
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