"Шахтер" уволил главного тренера спустя лишь 4 месяца после назначения, клуб возглавил Срна
ФК "Шахтер" официально объявил об увольнении Патрика ван Леувена с поста главного тренера футбольного клуба лишь спустя 4 месяца после назначения, хотя контракт был рассчитан до конца июня 2025 года. Дарье Срна назначили исполнять обязанности тренера.
Источник: ФК "Шахтер" в Facebook, "Суспільне Спорт"
Дословно: "ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб".
Детали: Сообщается, что Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.
Обновлено в 18:22: ФК "Шахтер" объявил, что исполняющим обязанности главного тренера будет Дарио Срна, который ранее был спортивным директором клуба.
Предыстория:
- В девяти турах УПЛ нынешнего сезона "горняки" набрали 18 очков. В турнирной таблице чемпионата команда уступает "Кривбассу" и "Полесью", которые имеют 20 и 19 очков соответственно, но провели на один матч больше.
- В Лиге чемпионов "Шахтер" с шестью очками уступает в турнирной таблице группы Н "Барселоне" и "Порту", которые имеют шесть и три балла соответственно.
- "Горняки" сыграют в четвертьфинале Кубка Украины против "Виктории" из Сум.