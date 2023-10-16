"Шахтер" уволил главного тренера спустя лишь 4 месяца после назначения, клуб возглавил Срна

ФК "Шахтер" официально объявил об увольнении Патрика ван Леувена с поста главного тренера футбольного клуба лишь спустя 4 месяца после назначения, хотя контракт был рассчитан до конца июня 2025 года. Дарье Срна назначили исполнять обязанности тренера.

Источник: ФК "Шахтер" в Facebook, "Суспільне Спорт"

Дословно: "ФК "Шахтер" официально объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб".

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Детали: Сообщается, что Патрик ван Леувен возглавлял "горняков" с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.

Обновлено в 18:22: ФК "Шахтер" объявил, что исполняющим обязанности главного тренера будет Дарио Срна, который ранее был спортивным директором клуба.

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