Джонсон, коли дізнався про вторгнення Росії в Україну, відреагував ненормативною лексикою

Попри те, що західна розвідка заявляла, що Україна впаде за кілька днів після російського вторгнення, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважав, що Путін припустився помилки і українці будуть битись.

Джерело: Новий епізод подкасту "Української правди" "24.02: Реконструкція"

Деталі: За словами Джонсона, розвідка була абсолютно впевнена, що Путін планує щось безглузде. 23 лютого британці перехоплювали багато сигналів і розмов, в яких російські командири говорили командирам батальйонно-тактичних груп про висування на позиції.

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Також Джонсон пригадує, як отримав повідомлення про напад від радника з національної безпеки.

Пряма мова Джонсона: "Вони сказали, що Путін напав, почалося вторгнення. І я, певно, сказав щось жахливе англійською, не буду тут цього дослівно повторювати, але я дозволив ненормативній лексиці вирватися з моїх вуст".

Згодом я поговорив з президентом Зеленським. Він розповів, що росіяни насуваються з усіх боків, описав, що відбувається на Сході, на Півночі. Ви повинні пам'ятати, що на цьому етапі люди справді думали, що Україна не протримається дуже довго".

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Деталі: Також, за словами Джонсона, він не вірив в інформацію військової розвідки про те, що Україна впаде за кілька днів.

Пряма мова: "Військова розвідка говорила і мені, і нашим друзям у Вашингтоні, що Україна не зможе протриматися дуже довго. Але я хочу сказати вам дещо. Я не думав, що вони мали рацію. Тому що я не розумів, як вони можуть бути праві. Я був в Україні і знав, що це величезна країна. Я знав, що українці не захочуть бути завойованими росіянами.

Очевидно, що я – не генерал, я – не тактик, я – не військовий. Але мій інстинкт підказував, що вони припустилися помилки. Тому я відчайдушно хотів бути впевненим, що ми забезпечимо вас усім необхідним якнайшвидше".

Детальніше про те, що як 24 лютого виникли і рухались фронти, хто і як героїчно зупиняв просування ворога, як наші міста та країна в цілому оговтувались від першого шоку та ставали до оборони, слухайте у подкасті "24.02: Реконструкція"