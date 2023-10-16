Джонсон, когда узнал о вторжении России в Украину, отреагировал ненормативной лексикой

Несмотря на то, что западная разведка заявляла, что Украина падет через несколько дней после российского вторжения, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считал, что Путин допустил ошибку и украинцы будут сражаться.

Источник: Новый эпизод подкаста "Украинской правды" "24.02: Реконструкция"

Детали: По словам Джонсона, разведка была абсолютно уверена, что Путин планирует что-то бессмысленное. 23 февраля британцы перехватывали много сигналов и разговоров, в которых российские командиры говорили командирам батальонно-тактических групп о выдвижении на позиции.

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Также Джонсон вспоминает, как получил сообщение о нападении от советника по национальной безопасности.

Прямая речь Джонсона: "Они сказали, что Путин напал, началось вторжение. И я, вероятно, сказал что-то ужасное на английском, не буду здесь этого дословно повторять, но я позволил ненормативной лексике вырваться из моих уст".

Впоследствии я поговорил с президентом Зеленским. Он рассказал, что россияне надвигаются со всех сторон, описал, что происходит на Востоке, на Севере. Вы должны помнить, что на этом этапе люди действительно думали, что Украина не продержится очень долго".

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Детали: Также, по словам Джонсона, он не верил в информацию военной разведки о том, что Украина упадет за несколько дней.

Прямая речь: "Военная разведка говорила и мне, и нашим друзьям в Вашингтоне, что Украина не сможет продержаться очень долго. Но я хочу сказать вам кое-что. Я не думал, что они были правы. Потому что я не понимал, как они могут быть правы. Я был в Украине и знал, что это огромная страна. Я знал, что украинцы не захотят быть завоеванными русскими.

Очевидно, что я - не генерал, я - не тактик, я - не военный. Но мой инстинкт подсказывал, что они допустили ошибку. Поэтому я отчаянно хотел быть уверенным, что мы обеспечим вас всем необходимым как можно быстрее".

Подробнее о том, что как 24 февраля возникли и двигались фронты, кто и как героически останавливал продвижение врага, как наши города и страна в целом приходили в себя от первого шока и становились к обороне, слушайте в подкасте "24.02: Реконструкция"