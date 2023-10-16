Справи Майдану: Слідство з'ясувало, який вплив російські спецслужби мали на СБУ

Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів Віктора Януковича та двадцяти співробітникам ФСБ РФ під час подій Революції Гідності.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: Серед підозрюваних:

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генерал армії Віктор Золотов – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор федеральної служби військ національної гвардії РФ);

генерал-полковник Олексій Сєдов – начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ;

генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ;

генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ

генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в м. Москва

Також підозри у державній зраді повідомлено колишньому голові СБУ (Олександр Якименко –ред.), його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру (Володимир Тоцький –ред.) та начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ часів Януковича (Сергій Ганжа –ред.).

Встановлено, що за сприяння співробітників ФСБ РФ тодішнє керівництво СБУ взяло участь у підриві суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки. Експосадовці, за вказівкою російських кураторів, також розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їх ідеологічні переконання.

Спільним рішенням керівництва СБУ та ФСБ РФ з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил.

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За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено ютуб-канал для їх поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи.

Наголошується, що такі дії колишнього керівництва СБУ й співробітників ФСБ РФ завдали шкоди інформаційній безпеці України та мали на меті припинити протестні акції через призупинення вищим керівництвом держави процесу Євроінтеграції.

Для створення нібито законності своїх дій, екскерівництво СБУ вже після виїзду делегації ФСБ РФ з України, "заднім числом" підписало документи нібито про їх запрошення як представників спецслужб у межах Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД.

Таким чином, слідством встановлено й доведено вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво СБУ з метою проведення спільної підривної діяльності проти України, протидії "Євромайдану" й розпалювання в Україні національної ворожнечі та ненависті.

Колишньому голові СБУ, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ повідомлено про підозру у державній зраді.

20 співробітникам ФСБ РФ, громадянам РФ, повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні державної зради та сприянні керівництву СБУ в наданні Російській Федерації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки, а також за розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми ідеологічними переконаннями за попередньою змовою групою осіб.

За вчинення зазначених злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вказано, що для вручення повідомлень про підозру працівникам ФСБ РФ слідчий ДБР скерував повістки про виклик за місцем проходження ними служби. У зв’язку з неявкою за викликом слідчого останніх оголошено в розшук та підготовлено клопотання слідчому судді про обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.