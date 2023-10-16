Дела Майдана: Следствие выяснило, какое влияние российские спецслужбы имели на СБУ

Работники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Виктора Януковича и двадцати сотрудникам ФСБ РФ во время событий Революции Достоинства.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: Среди подозреваемых:

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генерал армии Виктор Золотов - бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время - директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ);

генерал-полковник Алексей Седов - начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

генерал-лейтенант Алексей Жало - заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ - начальник управления защиты конституционного строя;

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генерал-майор Сергей Егоров - первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя 2 службы ФСБ РФ;

генерал-майор Владимир Павлик - первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ

генерал-майор Андрей Яценко - бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас - заместитель начальника управления ФСБ РФ в г. Москва

Также подозрения в государственной измене сообщены бывшему главе СБУ (Александр Якименко -ред.), его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра (Владимир Тоцкий -ред.) и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ времен Януковича (Сергей Ганжа -ред.).

Установлено, что при содействии сотрудников ФСБ РФ тогдашнее руководство СБУ приняло участие в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности. Экс-чиновники, по указанию российских кураторов, также разжигали национальную, религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений.

Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они способствовали работникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил.

По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан ютуб-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, отправив им ссылки на опубликованные видеозаписи.

Отмечается, что такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ РФ нанесли ущерб информационной безопасности Украины и имели целью прекратить протестные акции из-за приостановления высшим руководством государства процесса Евроинтеграции.

Для создания якобы законности своих действий, экс-руководство СБУ уже после выезда делегации ФСБ РФ из Украины, "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении в качестве представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Таким образом, следствием установлено и доказано влияние спецслужб РФ на бывшее руководство СБУ с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины, противодействия "Евромайдану" и разжигания в Украине национальной вражды и ненависти.

Бывшему председателю СБУ, его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ сообщено о подозрении в государственной измене.

20 сотрудникам ФСБ РФ, гражданам РФ, сообщено о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в предоставлении Российской Федерации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности, а также за разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями по предварительному сговору группой лиц.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Указано, что для вручения сообщений о подозрении работникам ФСБ РФ следователь ГБР направил повестки о вызове по месту прохождения ими службы. В связи с неявкой по вызову следователя последние объявлены в розыск и подготовлено ходатайство следственному судье об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.