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Спостерігачі вказали на зловживання партією влади під час виборів у Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 18:43
Спостерігачі вказали на зловживання партією влади під час виборів у Польщі
Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, фото Getty Images

Міжнародні спостерігачі вказали на зловживання партією влади "Право і справедливість" державними ресурсами під час парламентських виборів у Польщі, що відбулись 15 листопада.

Джерело: проміжний звіт міжнародних спостерігачів за польськими виборами, опублікований в понеділок, пише "Європейська правда"

Деталі: Спостерігачі ОБСЄ і Ради Європи зазначають, що партія влади створила собі явну перевагу за рахунок "викривленого й відверто заангажованого висвітлення подій суспільним мовником", що підривало демократичний принцип відокремлення держави від політсил.

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Вони вказали на добру підготовленість виборчої комісії Польщі та загалом спокійний день виборів, водночас звернули увагу на недостатньо прозорий процес ухвалення виборчкомом рішень і випадки порушення таємниці голосування.

"Збіг агітаційних повідомлень правлячої партії з урядовими інформаційними кампаніями, а також із інформаційними кампаніями державних компаній та їхніх фондів, зокрема щодо референдуму, надав ще одну значну перевагу правлячій партії", – вказують в ОБСЄ і Раді Європи.

Зауваження у спостерігачів викликали й меседжі передвиборної кампанії в Польщі, позаяк кандидати "неодноразово використовували нетолерантні, мізогінні та дискримінаційні висловлювання, зокрема антимігрантські наративи" та словесні випади в бік партійних лідерів.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Польщі налічувала 154 спостерігачів із 44 країн.

Нагадаємо: У Польщі оприлюднили попередні результати на парламентських виборах, згідно з якими лідирує керівна партія "Право і справедливість", на другому місці – блок "Громадянська коаліція". В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію ПіС.

Деталі читайте у статті: Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною. Також рекомендуємо для перегляду відеопояснення "Хто є хто у Польщі".

Теми: Польщавиборивлада
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