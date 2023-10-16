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Наблюдатели указали на злоупотребления партией власти во время выборов в Польше

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 18:43
Наблюдатели указали на злоупотребления партией власти во время выборов в Польше
Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, фото Getty Images

Международные наблюдатели указали на злоупотребление партией власти "Право и справедливость" государственными ресурсами во время парламентских выборов в Польше, которые состоялись 15 ноября.

Источник: промежуточный отчет международных наблюдателей за польскими выборами, опубликованный в понедельник, пишет "Европейская правда"

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Детали: Наблюдатели ОБСЕ и Совета Европы отмечают, что партия власти создала себе явное преимущество за счет "искаженного и откровенно заангажированного освещения событий общественным вещателем", что подрывало демократический принцип отделения государства от политсил.

Они указали на хорошую подготовленность избирательной комиссии Польши и в целом спокойный день выборов, в то же время обратили внимание на недостаточно прозрачный процесс принятия избиркомом решений и случаи нарушения тайны голосования.

"Совпадение агитационных сообщений правящей партии с правительственными информационными кампаниями, а также с информационными кампаниями государственных компаний и их фондов, в частности относительно референдума, предоставило еще одно значительное преимущество правящей партии", – указывают в ОБСЕ и Совете Европы.

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Замечания у наблюдателей вызвали и месседжи предвыборной кампании в Польше, поскольку кандидаты "неоднократно использовали нетолерантные, мизогинни и дискриминационные высказывания, в частности антимигрантские нарративы" и словесные выпады в сторону партийных лидеров.

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Польше насчитывала 154 наблюдателей из 44 стран.

Напомним: В Польше обнародовали предварительные результаты на парламентских выборах, согласно которым лидирует правящая партия "Право и справедливость", на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В оппозиции говорят о фактически победе на выборах, несмотря на лидерскую позицию ПиС.

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной. Также рекомендуем для просмотра видеообъяснение "Кто есть кто в Польше".

Темы: Польшавиборывласть
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