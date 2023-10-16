Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз створив "повітряний міст" для гумдопомоги Газі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 19:54
Євросоюз створив повітряний міст для гумдопомоги Газі
Getty Images

Європейський Союз організував "гуманітарний повітряний мост" для постачання гуманітарної допомоги у Сектор Гази.

Джерело: повідомленнія Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: "Гуманітарний повітряний міст ЄС" складається з декількох рейсів до Єгипту, які дозволять доставити "життєво необхідні вантажі гуманітарним організаціям, які працюють у Газі", зазначає Єврокомісія.

Реклама:

Перші два рейси відбудуться вже цього тижня, вони доставлять гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, зокрема предмети для укриття, медикаменти й гігієнічні засоби.

Операція здійснюється через механізм надання гуманітарної допомоги ЄС – Європейський потенціал гуманітарного реагування і, сподіваються в Євросоюзі, "сприятиме доправленню допомоги людям, які її потребують у Газі".

"Додаткові предмети першої необхідності з надзвичайних запасів ЄС доступні й готові до відправки нашим гуманітарним партнерам, як тільки вони про це попросять", – додали в Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Ізраїль у відповідь на напад угруповання ХАМАС із сектору Гази 7 жовтня розпочав блокаду території. У Єврокомісії оголосили про перегляд програм фінансування палестинських територій, а окремі держави поставили це фінансування на паузу.
  • Водночас ЄС потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро. 

Читайте також: Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні

Теми: ЄССектор Газигуманітарка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ЄС
TikTok оскаржує штраф у 345 мільйонів євро від ЄС
Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією
ЄС виступив із заявою щодо загострення на Близькому Сході
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: