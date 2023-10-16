Євросоюз створив "повітряний міст" для гумдопомоги Газі

Європейський Союз організував "гуманітарний повітряний мост" для постачання гуманітарної допомоги у Сектор Гази.

Джерело: повідомленнія Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: "Гуманітарний повітряний міст ЄС" складається з декількох рейсів до Єгипту, які дозволять доставити "життєво необхідні вантажі гуманітарним організаціям, які працюють у Газі", зазначає Єврокомісія.

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Перші два рейси відбудуться вже цього тижня, вони доставлять гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ, зокрема предмети для укриття, медикаменти й гігієнічні засоби.

Операція здійснюється через механізм надання гуманітарної допомоги ЄС – Європейський потенціал гуманітарного реагування і, сподіваються в Євросоюзі, "сприятиме доправленню допомоги людям, які її потребують у Газі".

"Додаткові предмети першої необхідності з надзвичайних запасів ЄС доступні й готові до відправки нашим гуманітарним партнерам, як тільки вони про це попросять", – додали в Єврокомісії.

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Нагадаємо:

Ізраїль у відповідь на напад угруповання ХАМАС із сектору Гази 7 жовтня розпочав блокаду території. У Єврокомісії оголосили про перегляд програм фінансування палестинських територій, а окремі держави поставили це фінансування на паузу.

Водночас ЄС потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

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