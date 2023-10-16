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Евросоюз создал "воздушный мост" для гумпомощи Газе

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 19:54
Евросоюз создал воздушный мост для гумпомощи Газе
Getty Images

Европейский Союз организовал "гуманитарный воздушный мост" для поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Источник: сообщениие Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: "Гуманитарный воздушный мост ЕС" состоит из нескольких рейсов в Египет, которые позволят доставить "жизненно необходимые грузы гуманитарным организациям, работающим в Газе", отмечает Еврокомиссия.

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Первые два рейса состоятся уже на этой неделе, они доставят гуманитарный груз от ЮНИСЕФ, в частности предметы для укрытия, медикаменты и гигиенические средства.

Операция осуществляется через механизм оказания гуманитарной помощи ЕС – Европейский потенциал гуманитарного реагирования и, надеются в Евросоюзе, "будет способствовать доставке помощи людям, которые в ней нуждаются в Газе".

"Дополнительные предметы первой необходимости из чрезвычайных запасов ЕС доступны и готовы к отправке нашим гуманитарным партнерам, как только они об этом попросят", – добавили в Еврокомиссии.

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Напомним:

  • Израиль в ответ на нападение группировки ХАМАС из сектора Газа 7 октября начал блокаду территории. В Еврокомиссии объявили о пересмотре программ финансирования палестинских территорий, а отдельные государства поставили это финансирование на паузу.
  • В то же время ЕС утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.

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Темы: ЕССектор Газагуманитарка
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