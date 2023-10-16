Україна готувала стратегію позову проти РФ за велике вторгнення ще восени 2021 року – юррадник

Українська сторона розробляла стратегію позову проти РФ за велике вторгнення ще до того, як воно відбулося.

Джерело: про це у розмові з "Європейською правдою" розповів юридичний радник України Гарольд Коу, професор Єльського університету, який вже понад 8 років допомагає МЗС вести справи проти РФ у міжнародних судах

Деталі: "Історія була така: ми працювали над попередньою справою. Вони зібрали команду, яка наповнювала справу проти Росії про фінансування тероризму та расову дискримінацію. І тут восени 2021 року вони кажуть: є ймовірність того, що Путін вторгнеться. Що ми тоді робимо? Ми запропонували: давайте розробимо теорію для такої можливості. І ми це зробили", – розповів він.

Реклама:

Після початку вторгнення, за словами професора, виникло питання, що робити далі.

"І вони зв'язалися з нами, коли їхали у Карпати, 26 годин у потязі, і прагнули звернутися до міжнародного суду. Я думаю, що президент Зеленський тоді хотів дати людям надію. Тож ми подали заяву до Міжнародного суду і 9 березня вже стояли перед судом", – розповів Гарольд Коу.

Він нагадав, що вторгнення відбулося 24 лютого, а рішення отримали 16 березня, тобто не минуло й місяця після початку вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

"Тож у юридичній війні Україна уміє йти в наступ" – резюмував юридичний радник.

Раніше Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права й співагент України в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла, що у Міністерстві закордонних справ готували позов до Міжнародного суду ООН за неправдивими звинуваченнями РФ у нібито геноциді на Донбасі прямо з евакуаційного потяга.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо неправдивих звинувачень з боку РФ у геноциді вже до кінця цього року, а слухання справи по суті можуть початися у 2025 році.