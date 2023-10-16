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Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 21:18
Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник
юридический советник Украины Гарольд Коу. Скриншот с видео "Европейской правды"

Украинская сторона разрабатывала стратегию иска против РФ за большое вторжение еще до того, как оно произошло.

Источник: об этом в разговоре с "Европейской правдой" рассказал юридический советник Украины Гарольд Коу, профессор Йельского университета, который уже более 8 лет помогает МИД вести дела против РФ в международных судах

Детали: "История была такая: мы работали над предыдущим делом. Они собрали команду, которая наполняла дело против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. И тут осенью 2021 года они говорят: есть вероятность того, что Путин вторгнется. Что мы тогда делаем? Мы предложили: давайте разработаем теорию для такой возможности. И мы это сделали", – рассказал он.

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После начала вторжения, по словам профессора, возник вопрос, что делать дальше.

"И они связались с нами, когда ехали в Карпаты, 26 часов в поезде, и стремились обратиться в международный суд. Я думаю, что президент Зеленский тогда хотел дать людям надежду. Поэтому мы подали заявление в Международный суд и 9 марта уже стояли перед судом", – рассказал Гарольд Коу.

Он напомнил, что вторжение произошло 24 февраля, а решение получили 16 марта, то есть не прошло и месяца после начала вторжения.

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"Поэтому в юридической войне Украина умеет идти в наступление", – резюмировал юридический советник.

Ранее Оксана Золотарева, директор департамента международного права и соагент Украины в интервью "Европейской правде" рассказала, что в Министерстве иностранных дел готовили иск в Международный суд ООН по ложным обвинениям РФ в якобы геноциде на Донбассе прямо с эвакуационного поезда. 

Напомним, Украина рассчитывает получить промежуточное решение Международного суда ООН относительно ложных обвинений со стороны РФ в геноциде уже до конца этого года, а слушания дела по существу могут начаться в 2025 году.

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