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У Брюсселі через стрілянину загинуло двоє людей

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 22:19
У Брюсселі через стрілянину загинуло двоє людей
ФОТО: RTBF

У Брюсселі біля площі Сентелетт сталася стрілянина у понеділок увечері, загинули двоє людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTBF

Деталі: За попередніми даними, які підтвердила бельгійська поліція, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії пролунали постріли.

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На місце стрілянини прибула "велика кількість екстрених служб", повідомляє RTBF.

На фотографіях, зроблених місцевим жителем, видно, як чоловік у флуоресцентній помаранчевій куртці й білому шоломі зі зброєю в руках сідає на скутер і тікає з місця події.

Правоохоронці шукають підозрюваних у стрілянині; невідомо, йдеться про одну людину чи кількох. Водночас, за даними Le Soir, версія про теракт є наразі пріоритетною в бельгійських правоохоронців: викладені ймовірним нападником в інтернеті відео вказують на його причетність до "Ісламської держави".

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Хто саме загинув, не уточнюється, але, зазначає Sky News із посиланням на бельгійські видання, обидві жертви були вдягнені у шведські футболки напередодні відбіркового матчу до Євро проти Бельгії, який має відбутись у Брюсселі пізніше в понеділок.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.

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