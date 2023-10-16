Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Брюсселі через стрілянину загинуло двоє людей

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 22:19
У Брюсселі через стрілянину загинуло двоє людей
ФОТО: RTBF

У Брюсселі біля площі Сентелетт сталася стрілянина у понеділок увечері, загинули двоє людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTBF

Деталі: За попередніми даними, які підтвердила бельгійська поліція, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії пролунали постріли.

Реклама:

На місце стрілянини прибула "велика кількість екстрених служб", повідомляє RTBF.

На фотографіях, зроблених місцевим жителем, видно, як чоловік у флуоресцентній помаранчевій куртці й білому шоломі зі зброєю в руках сідає на скутер і тікає з місця події.

Правоохоронці шукають підозрюваних у стрілянині; невідомо, йдеться про одну людину чи кількох. Водночас, за даними Le Soir, версія про теракт є наразі пріоритетною в бельгійських правоохоронців: викладені ймовірним нападником в інтернеті відео вказують на його причетність до "Ісламської держави".

ВІДЕО ДНЯ

Хто саме загинув, не уточнюється, але, зазначає Sky News із посиланням на бельгійські видання, обидві жертви були вдягнені у шведські футболки напередодні відбіркового матчу до Євро проти Бельгії, який має відбутись у Брюсселі пізніше в понеділок.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Останні новини
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
Усі новини...
Реклама: