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В Брюсселе из-за стрельбы погибли два человека

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 22:19
В Брюсселе из-за стрельбы погибли два человека
ФОТО: RTBF

В Брюсселе возле площади Сентелетт произошла стрельба в понедельник вечером, погибли два человека.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTBF

Детали: По предварительным данным, которые подтвердила бельгийская полиция, примерно в 19:15 по местному времени в столице Бельгии раздались выстрелы.

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На место стрельбы прибыло "большое количество экстренных служб", сообщает RTBF.

На фотографиях, сделанных местным жителем, видно, как мужчина во флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руках садится на скутер и убегает с места происшествия.

Правоохранители ищут подозреваемых в стрельбе; неизвестно, идет ли речь об одном человеке или нескольких. В то же время, по данным Le Soir, версия о теракте является сейчас приоритетной у бельгийских правоохранителей: выложенные вероятным нападающим в интернете видео указывают на его причастность к "Исламскому государству".

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Кто именно погиб, не уточняется, но, отмечает Sky News со ссылкой на бельгийские издания, обе жертвы были одеты в шведские футболки накануне отборочного матча к Евро против Бельгии, который должен состояться в Брюсселе позже в понедельник.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.

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