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Німеччина закликала Ізраїль "дотримуватися певних правил та рамок"

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 01:00
Німеччина закликала Ізраїль дотримуватися певних правил та рамок
Фото ілюстраційне Getty images

Берлін визнає право Ізраїлю на самооборону, але попереджає його про необхідність захисту цивільного палестинського населення.

Джерело: речник МЗС ФРН Себастьян Фішер, Укрінформ

Пряма мова Фішера: "Є міжнародне право на самооборону… ХАМАС (здійснив - ред.) багато жахливих терористичних актів в Ізраїлі минулих вихідних, з дуже багатьма невинними жертвами. Ці напади на Ізраїль тривають. Поки тривають ці атаки, закріплене міжнародним правом право Ізраїлю на самооборону залишається. Але є також зобов’язання, а саме зобов’язання дотримуватися певних правил і певних рамок. Це стосується захисту цивільного населення, а також, наприклад, вибору засобів для досягнення цієї мети, у цьому випадку - відновлення безпеки Ізраїлю".

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Деталі: Він нагадав слова канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що безпека Ізраїлю — це державна мета Німеччини. Водночас Ізраїль, як демократична країна, звісно, ​​також стикається з серйозними проблемами, тому що, з одного боку, терор – фундаментальне зло, з яким треба боротися, інакше миру та безпеки в регіоні не буде. З іншого боку, нові великі страждання серед цивільного населення в Газі створять живильне середовище для нового тероризму, а також поставлять під загрозу кроки до зближення, які були досягнуті досі, зокрема, із Саудівською Аравією та іншими арабськими сусідами: "Але це і є саме розрахунок терористів ХАМАС, і цей розрахунок не повинен спрацювати".

Водночас Фішер зазначив, що ХАМАС несе відповідальність за нинішнє безвихідне становище народу Гази через його терористичний напад на Ізраїль. ХАМАС створив командні центри в тунелях, на складах зброї, під житловими будинками, під супермаркетами, під університетами. Це створює дуже великі виклики для всіх, хто хоче боротися з тероризмом, підкреслив дипломат.

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Теми: ІзраїльНімеччина
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