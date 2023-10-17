Германия призвала Израиль "придерживаться определенных правил и рамок"

Берлин признает право Израиля на самооборону, но предупреждает его о необходимости защиты гражданского палестинского населения.

Источник: представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, Укринформ

Прямая речь Фишера: "Есть международное право на самооборону... ХАМАС (совершил - ред.) много ужасных террористических актов в Израиле в минувшие выходные, с очень многими невинными жертвами. Эти нападения на Израиль продолжаются. Пока продолжаются эти атаки, закрепленное международным правом право Израиля на самооборону остается. Но есть также обязательства, а именно обязательства придерживаться определенных правил и определенных рамок. Это касается защиты гражданского населения, а также, например, выбора средств для достижения этой цели, в данном случае - восстановления безопасности Израиля".

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Детали: Он напомнил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что безопасность Израиля - это государственная цель Германии. В то же время Израиль, как демократическая страна, конечно, также сталкивается с серьезными проблемами, потому что, с одной стороны, террор - фундаментальное зло, с которым надо бороться, иначе мира и безопасности в регионе не будет. С другой стороны, новые большие страдания среди гражданского населения в Газе создадут питательную среду для нового терроризма, а также поставят под угрозу шаги к сближению, которые были достигнуты до сих пор, в частности, с Саудовской Аравией и другими арабскими соседями: "Но это и есть именно расчет террористов ХАМАС, и этот расчет не должен сработать".

В то же время Фишер отметил, что ХАМАС несет ответственность за нынешнее безвыходное положение народа Газы из-за его террористического нападения на Израиль. ХАМАС создал командные центры в туннелях, на складах оружия, под жилыми домами, под супермаркетами, под университетами. Это создает очень большие вызовы для всех, кто хочет бороться с терроризмом, подчеркнул дипломат.

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