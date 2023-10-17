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У Брюсселі затримали підозрюваного у теракті, він у реанімації

Вівторок, 17 жовтня 2023, 10:28

Правоохоронці впіймали виконавця ісламістського теракту, який напередодні застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя; під час затримання він отримав серйозні поранення і невідомо, чи виживе.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Le Soir

Чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек, повідомили у федеральній прокуратурі. Офіційно його особу ще не встановили.

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Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден розповіла, що при собі у чоловіка був автомат. Нападник перебуває у реанімації. 

Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточений поліцією. Серед звичайних громадян постраждалих немає. 

Поки точно невідомо, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.

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Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.  

Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів

Теми: терактЄвропа
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