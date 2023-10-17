Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Брюсселі затримали підозрюваного у теракті, він у реанімації

Вівторок, 17 жовтня 2023, 10:28

Правоохоронці впіймали виконавця ісламістського теракту, який напередодні застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя; під час затримання він отримав серйозні поранення і невідомо, чи виживе.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Le Soir

Чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек, повідомили у федеральній прокуратурі. Офіційно його особу ще не встановили.

Реклама:

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден розповіла, що при собі у чоловіка був автомат. Нападник перебуває у реанімації. 

Сектор у комуні, де відбулося затримання, оточений поліцією. Серед звичайних громадян постраждалих немає. 

Поки точно невідомо, чи нейтралізований озброєний чоловік є Абдесалемом Л., якого вважають виконавцем теракту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.  

Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів

Теми: терактЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
теракт
Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні
Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі
Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: