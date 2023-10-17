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В Брюсселе задержали подозреваемого в теракте, он в реанимации

Вторник, 17 октября 2023, 10:28

Правоохранители поймали исполнителя исламистского теракта накануне в центре Брюсселя, во время задержания он получил серьезные ранения и неизвестно, выживет ли он.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir

Детали: Мужчину обнаружили в брюссельской коммуне Схарбек, сообщили в федеральной прокуратуре. Официально его личность еще не установили.

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Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден рассказала, что при себе у мужчины был автомат. Нападавший находится в реанимации.

Сектор в коммуне, где произошло задержание, оцеплен полицией. Среди обычных граждан пострадавших нет. 

Пока точно неизвестно, является ли нейтрализованный вооруженный мужчина Абдесалемом Л., которого считают исполнителем теракта.

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Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Погибшие оказались шведскими футбольными фанатами и похоже, что нападавший умышленно стрелял в них. Мужчина прибыл на место происшествия и скрылся оттуда на скутере.

Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.

Темы: терактЕвропа
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