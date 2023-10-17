Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі порахували всі голоси: явка встановила рекорд

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 11:18
У Польщі порахували всі голоси: явка встановила рекорд
Фото: Getty Images

Національна виборча комісія опрацювала вже 100% результатів з 31 497 округів на парламентських виборах, явка встановила історичний рекорд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

Реклама:

Таким чином, результати "ПіС" і "Громадянської коаліції" виявились дещо нижчими за результат екзит-полу, тоді як "Третій шлях" і "Конфедерація" набрали трохи більше, ніж прогнозували опитування. 

Явка на виборах до Сейму склала 74,38% та, як і прогнозували, встановила історичний рекорд. Досі найвищою вважалась явка в 1989 році, яка сягла 62,7%. 

Особливо високою явка була у великих містах – там проголосували 81,5% зареєстрованих виборців, тоді як у селах – 69,5%.

ВІДЕО ДНЯ

Висока явка спостерігалася у тому числі серед молоді: у групі до 29 років на дільниці прийшли майже 69%. 

Виходячи з результатів, за "Право і справедливість" проголосували близько 8 млн поляків – майже стільки ж, як чотири роки тому. Натомість за "Громадянську коаліцію" проголосували приблизно на 1,7 млн виборців більше, ніж на попередніх виборах.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Нагадаємо: У понеділок представники блоку "Третій шлях" заявили, виключають можливість коаліційних переговорів із "ПіС".

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною

Теми: Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"

Колишній віцепрезидент США знявся з президентських перегонів

Заступника голови Нацполіції відсторонено до завершення слідства – міністр

фото, відеоНегода у Києві: зросла кількість постраждалих, пошкоджено найбільший прапор

Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України

США про операцію в Газі: Не проводимо "червоних ліній" для Ізраїлю

Усі новини...
Польща
Керівна партія Польщі за підсумками виборів втрачає понад 10 місць у Сенаті
У Польщі порахували голоси на виборах, відсотки лідерів дещо знизилися
Кулеба – про Польщу: Сподіваємось, емоції залишились у виборчій кампанії
Останні новини
05:51
Помер зірка серіалу "Друзі"
05:10
У Херсоні пролунали потужні вибухи
04:23
На Хмельниччині ППО спрацювала відмінно – влада
03:55
ОновленоВ частині областей була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники
03:38
відеоУ Краснодарському краї Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод
03:18
Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW
03:23
ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"
03:03
Україна перейшла на "зимовий" час
02:45
Російські інструктори готують операторів БпЛА у Білорусі
01:58
У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників
Усі новини...
Реклама: