У Польщі порахували всі голоси: явка встановила рекорд

Національна виборча комісія опрацювала вже 100% результатів з 31 497 округів на парламентських виборах, явка встановила історичний рекорд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

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Таким чином, результати "ПіС" і "Громадянської коаліції" виявились дещо нижчими за результат екзит-полу, тоді як "Третій шлях" і "Конфедерація" набрали трохи більше, ніж прогнозували опитування.

Явка на виборах до Сейму склала 74,38% та, як і прогнозували, встановила історичний рекорд. Досі найвищою вважалась явка в 1989 році, яка сягла 62,7%.

Особливо високою явка була у великих містах – там проголосували 81,5% зареєстрованих виборців, тоді як у селах – 69,5%.

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Висока явка спостерігалася у тому числі серед молоді: у групі до 29 років на дільниці прийшли майже 69%.

Виходячи з результатів, за "Право і справедливість" проголосували близько 8 млн поляків – майже стільки ж, як чотири роки тому. Натомість за "Громадянську коаліцію" проголосували приблизно на 1,7 млн виборців більше, ніж на попередніх виборах.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Нагадаємо: У понеділок представники блоку "Третій шлях" заявили, виключають можливість коаліційних переговорів із "ПіС".

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною