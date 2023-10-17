У Польщі порахували всі голоси: явка встановила рекорд
Національна виборча комісія опрацювала вже 100% результатів з 31 497 округів на парламентських виборах, явка встановила історичний рекорд.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.
Таким чином, результати "ПіС" і "Громадянської коаліції" виявились дещо нижчими за результат екзит-полу, тоді як "Третій шлях" і "Конфедерація" набрали трохи більше, ніж прогнозували опитування.
Явка на виборах до Сейму склала 74,38% та, як і прогнозували, встановила історичний рекорд. Досі найвищою вважалась явка в 1989 році, яка сягла 62,7%.
Особливо високою явка була у великих містах – там проголосували 81,5% зареєстрованих виборців, тоді як у селах – 69,5%.
Висока явка спостерігалася у тому числі серед молоді: у групі до 29 років на дільниці прийшли майже 69%.
Виходячи з результатів, за "Право і справедливість" проголосували близько 8 млн поляків – майже стільки ж, як чотири роки тому. Натомість за "Громадянську коаліцію" проголосували приблизно на 1,7 млн виборців більше, ніж на попередніх виборах.
З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.
Нагадаємо: У понеділок представники блоку "Третій шлях" заявили, виключають можливість коаліційних переговорів із "ПіС".
Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною