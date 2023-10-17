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В Польше посчитали все голоса: явка установила рекорд

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 11:18
В Польше посчитали все голоса: явка установила рекорд
Фото: Getty Images

Национальная избирательная комиссия обработала уже 100% результатов из 31 497 округов на парламентских выборах, явка установила исторический рекорд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: По этим результатам, в парламент проходят пять политсил: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

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Таким образом, результаты "ПиС" и "Гражданской коалиции" оказались несколько ниже результата экзит-пола, тогда как "Третий путь" и "Конфедерация" набрали немного больше, чем прогнозировали опросы.

Явка на выборах в Сейма составила 74,38% и, как и прогнозировали, установила исторический рекорд. До сих пор самой высокой считалась явка в 1989 году, достигшая 62,7%.

Особенно высокой явка была в крупных городах – там проголосовали 81,5% зарегистрированных избирателей, тогда как в селах – 69,5%.

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Высокая явка наблюдалась в том числе среди молодежи: в группе до 29 лет на участки пришли почти 69%.

Исходя из результатов, за "Право и справедливость" проголосовали около 8 млн поляков – почти столько же, как четыре года назад. А вот за "Гражданскую коалицию" проголосовали примерно на 1,7 млн избирателей больше, чем на предыдущих выборах.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Напомним: В понедельник представители блока "Третий путь" заявили, что исключают возможность коалиционных переговоров с "ПиС".

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной

Темы: Польшавиборы
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