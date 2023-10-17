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Ізраїль запросив у США військову допомогу на $10 млрд − ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 11:56
Ізраїль запросив у США військову допомогу на $10 млрд − ЗМІ
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Ізраїль попросив у США 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на The New York Times 

Деталі: За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

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Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

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Теми: ІзраїльСША
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