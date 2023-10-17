Ізраїль запросив у США військову допомогу на $10 млрд − ЗМІ
Ізраїль попросив у США 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.
Джерело: "Європейська правда" з посиланнями на The New York Times
Деталі: За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.
Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.
Передісторія:
- Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.
- Перед цим повідомляли, що адміністрація президента США має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.
- За даними NBC News, Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.
- Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі 11 жовтня запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.