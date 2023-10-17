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Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 11:56
Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд − СМИ
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылками на The New York Times

Детали: По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось издание, пакет помощи сейчас формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и для улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

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Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для преобразования стандартных бомб в высокоточные снаряды и 155-миллиметровых боеприпасов.

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Темы: ИзраильСША
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