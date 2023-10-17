Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд − СМИ

Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылками на The New York Times

Детали: По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось издание, пакет помощи сейчас формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и для улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Реклама:

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для преобразования стандартных бомб в высокоточные снаряды и 155-миллиметровых боеприпасов.

Предыстория:

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Перед этим сообщалось, что администрация президента США намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

По данным NBC News, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе 11 октября заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.