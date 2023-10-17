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СБУ схопила російського "крота" у лавах Нацгвардії: збирав дані про "Гвардію наступу"

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 жовтня 2023, 12:33
СБУ схопила російського крота у лавах Нацгвардії: збирав дані про Гвардію наступу
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки викрила та затримала на Київщині "крота" російської розвідки, який, перебуваючи у лавах Національної гвардії, збирав та передавав росіянам розвіддані про "Гвардію наступу" МВС України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За вказівкою російської воєнної розвідки він ("крот" – ред.) збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України".

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Деталі: Повідомляється, що передусім росіян цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

За даними СБУ, розвіддані потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

 

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

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До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих він здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Теми: СБУрозвідкаРосіявійна
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