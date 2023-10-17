СБУ схватила российского "крота" в рядах Нацгвардии: собирал данные о "Гвардии наступления"

Служба безопасности разоблачила и задержала на Киевщине "крота" российской разведки, который, находясь в рядах Национальной гвардии, собирал и передавал россиянам разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По указанию российской военной разведки он ("крот" - ред.) собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины".

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Детали: Сообщается, что прежде всего россиян интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

По данным СБУ, разведданные нужны были оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.

Установлено, что вражеским пособником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинской армии. В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.

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К выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии. Сбор разведданных он осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.