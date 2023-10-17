Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни ЄС

Президент РФ Владімір Путін провів у Пекіні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерело: агентство MTI із посиланням на керівника пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші, "Європейська правда" з посиланням на Index

Деталі: Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

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Лідер угорського уряду під час зустрічі наголосив на важливості миру. Він сказав, що для всього континенту, включаючи Угорщину, дуже важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії припинилися.

Що передувало:

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч з Орбаном не планується, однак переговори все ж відбулися. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.