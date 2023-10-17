Путин впервые за более чем год встретился с лидером страны ЕС

Президент РФ Владимир Путин провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Источник: агентство MTI со ссылкой на руководителя пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, "Европейская правда" со ссылкой на Index

Детали: Орбан обсудил с Путиным венгерско-российское сотрудничество в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной энергетики.

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Лидер венгерского правительства во время встречи подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего континента, включая Венгрию, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились.

Что предшествовало:

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Орбаном не планируется, однако переговоры все же состоялись. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что из-за войны в Украине не понятно, какова ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.