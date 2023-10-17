Дело о хищении газа: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича
Национальное антикоррупционное бюро 17 октября объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа. В этот же день на заседании Высшего антикорсуда народный избранник вышел на видеосвязь, и сообщил, что он находится в больнице на территории Украины.
Источник: пресс-служба НАБУ, ЦПК
Дословно: "НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли".
Позже "Центр противодействия коррупции" сообщил, что Дубневич вышел на связь по видео на заседании Высшего антикорсуда по делу о присвоении 93,2 млн грн филиала Укрзализныци.
Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но при этом не сообщил точное место своего пребывания.
ЦПК выложил фото появления объявленного в розыск Дубневича по видеосвязи.
Обвинение выступило против участия Дубневича через видеосвязь, поскольку он депутат и поэтому должен находиться в Киеве, соответственно, может участвовать в заседании лично.
В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание через видеосвязь.
По данным ЦПК, информации о том, что Дубневич пересек границу у прокурора пока нет.
Узнать больше: Поезд тронулся. Как Дубневич стал первым прикосновенным депутатом новой Рады
Что предшествовало:
- Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич.
- Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".
- 11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.