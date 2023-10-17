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Дело о хищении газа: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича

Станислав ПогориловВторник, 17 октября 2023, 15:25
Дело о хищении газа: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича
Ярослав Дубневич ФОТО: FACEBOOK.COM/DUBNEVYCH

Национальное антикоррупционное бюро 17 октября объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа. В этот же день на заседании Высшего антикорсуда народный избранник вышел на видеосвязь, и сообщил, что он находится в больнице на территории Украины.

Источник: пресс-служба НАБУ, ЦПК

Дословно: "НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли".

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Позже "Центр противодействия коррупции" сообщил, что Дубневич вышел на связь по видео на заседании Высшего антикорсуда по делу о присвоении 93,2 млн грн филиала Укрзализныци.

Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но при этом не сообщил точное место своего пребывания.

ЦПК выложил фото появления объявленного в розыск Дубневича по видеосвязи.

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Обвинение выступило против участия Дубневича через видеосвязь, поскольку он депутат и поэтому должен находиться в Киеве, соответственно, может участвовать в заседании лично.

В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание через видеосвязь.

По данным ЦПК, информации о том, что Дубневич пересек границу у прокурора пока нет.

Узнать большеПоезд тронулся. Как Дубневич стал первым прикосновенным депутатом новой Рады

Что предшествовало: 

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич. 
  • Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".
  • 11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Темы: НАБУгазрозыск
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