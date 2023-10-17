Дело о хищении газа: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро 17 октября объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа. В этот же день на заседании Высшего антикорсуда народный избранник вышел на видеосвязь, и сообщил, что он находится в больнице на территории Украины.

Источник: пресс-служба НАБУ, ЦПК

Дословно: "НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли".

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Позже "Центр противодействия коррупции" сообщил, что Дубневич вышел на связь по видео на заседании Высшего антикорсуда по делу о присвоении 93,2 млн грн филиала Укрзализныци.

Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но при этом не сообщил точное место своего пребывания.

ЦПК выложил фото появления объявленного в розыск Дубневича по видеосвязи.

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Обвинение выступило против участия Дубневича через видеосвязь, поскольку он депутат и поэтому должен находиться в Киеве, соответственно, может участвовать в заседании лично.

В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание через видеосвязь.

По данным ЦПК, информации о том, что Дубневич пересек границу у прокурора пока нет.

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Что предшествовало: