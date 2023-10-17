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Прем’єр Швеції: Все вказує, що теракт у Брюсселі був проти шведів і нашої країни

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 13:50
Прем’єр Швеції: Все вказує, що теракт у Брюсселі був проти шведів і нашої країни
Ульф Крістерссон, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що теракт у Брюсселі, внаслідок якого 16 жовтня загинули двоє шведських громадян, майже точно був спрямований "проти шведів і Швеції", третій постраждалий – також громадянин Швеції, перебуває у лікарні у важкому стані.

Джерело: Крістерссон на спеціальному брифінгу у зв’язку з терактом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT

Пряма мова: "Усе вказує на те, що це теракт, спрямований проти Швеції і шведських громадян".

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Деталі: Крістерссон розповів, що спілкувався з прем’єром Бельгії Александром де Кроо, а також вранці скликав лідерів усіх політсил, щоб надати їм усю наявну інформацію про теракт у Брюсселі, у якому загинули двоє громадян Швеції.

Він додав, що третій постраждалий – також громадянин Швеції і перебуває у лікарні у важкому стані. Бельгійські ЗМІ раніше повідомляли, що третій постраждалий – водій таксі.

За словами Ульфа Крістерссона, виконавець теракту раніше бував у Швеції і не привернув увагу місцевих правоохоронців. 

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр зазначив, що у контексті останніх подій він все більше переконаний, що Швеція має уважніше відстежувати, хто перебуває в країні. 

"Небезпечні люди, які не є громадянами Швеції, мають негайно залишити країну", – заявив він. 

Служба держбезпеки Швеції Säpo повідомила, що поки не бачить причин підвищувати рівень терористичної загрози в країні. 

Близько двох місяців тому у зв’язку з напругою через провокативні акції зі спаленням Корану Säpo підвищила рівень терористичної загрози до четвертого з п’яти, передусім через загрози, пов’язані з ісламістським екстремізмом. 

Передісторія:

  • Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. 
  • Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні. 
  • Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів

Теми: Швеціятеракт
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