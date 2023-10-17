Премьер Швеции: Все указывает, что теракт в Брюсселе был против шведов и нашей страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что теракт в Брюсселе, в результате которого 16 октября погибли двое шведских граждан, почти точно был направлен "против шведов и Швеции", третий пострадавший - также гражданин Швеции, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Источник: Кристерссон на специальном брифинге в связи с терактом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Прямая речь: "Все указывает на то, что это теракт, направленный против Швеции и шведских граждан".

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Детали: Кристерссон рассказал, что общался с премьером Бельгии Александром де Кроо, а также утром созвал лидеров всех политсил, чтобы предоставить им всю имеющуюся информацию о теракте в Брюсселе, в котором погибли двое граждан Швеции.

Он добавил, что третий пострадавший – также гражданин Швеции и находится в больнице в тяжелом состоянии. Бельгийские СМИ ранее сообщали, что третий пострадавший – водитель такси.

По словам Ульфа Кристерссона, исполнитель теракта ранее бывал в Швеции и не привлек внимание местных правоохранителей.

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Премьер отметил, что в контексте последних событий он все более убежден, что Швеция должна внимательнее отслеживать, кто находится в стране.

"Опасные люди, которые не являются гражданами Швеции, должны немедленно покинуть страну", – заявил он.

Служба госбезопасности Швеции Säpo сообщила, что пока не видит причин повышать уровень террористической угрозы в стране.

Около двух месяцев назад в связи с напряжением из-за провокационных акций с сожжением Корана Säpo повысила уровень террористической угрозы до четвертого из пяти, прежде всего из-за угроз, связанных с исламистским экстремизмом.

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