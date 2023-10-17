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Україна підтримує Ізраїль і реалізацію "принципу двох держав" – МЗС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 13:48
Україна підтримує Ізраїль і реалізацію принципу двох держав – МЗС
ФОТО МЗС УКРАЇНИ - MFA.GOV.U

Україна підтримує Ізраїль у його праві на захист, а також виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту і реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "МЗС підтверджує рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких – громадяни України.

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Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності.  

Ми непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам.

…Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів".

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Деталі: У МЗС назвали критично важливим, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін.

Як наголосили в міністерстві, Близькосхідний мирний процес залишається основою будь-яких зусиль, спрямованих на відновлення регіональної стабільності та безпеки. У відомстві висловили впевненість, що "справедливий, всеосяжний та стійкий мир" на Близькому Сході може бути реалізований у рамках беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та інших міжнародних домовленостей.

Що передувало: 

  • В перший день нападу ХАМАСу на Ізраїль президент Володимир Зеленський наголосив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву, і засудив "кожен прояв терору".

Теми: МЗСІзраїльСектор Газидипломатичні відносини
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