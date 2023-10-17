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Украина поддерживает Израиль и реализацию "принципа двух государств" – МИД

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 октября 2023, 13:48
Украина поддерживает Израиль и реализацию принципа двух государств – МИД
ФОТО МИДА УКРАИНЫ - MFA.GOV.U

Украина поддерживает Израиль в его праве на защиту, а также выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире.

Источник: сайт Министерства иностранных дел Украины

Дословно: "МИД подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых - граждане Украины.

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Считаем категорически неприемлемыми намеренно направленные со стороны ХАМАС против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности.  

Мы непоколебимо поддерживаем Израиль в его праве на защиту и усилиях для противодействия террористическим актам.

...Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта с помощью политико-дипломатических средств".

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Детали: В МИД назвали критически важным, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту количества жертв среди мирного населения с обеих сторон.

Как отметили в министерстве, Ближневосточный мирный процесс остается основой любых усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности. В ведомстве выразили уверенность, что "справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир" на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей.

Что предшествовало:

  • В первый день нападения ХАМАСа на Израиль президент Владимир Зеленский подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению, и осудил "каждое проявление террора".

Темы: МИДИзраильСектор Газадипломатические отношения
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