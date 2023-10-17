Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів Ставку: є результати знищення логістики окупантів, зброя партнерів ефективна

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 жовтня 2023, 14:05
Зеленський провів Ставку: є результати знищення логістики окупантів, зброя партнерів ефективна
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку головнокомандувача, на якій заслухав доповіді командувачів та відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати".

Реклама:

Деталі: При цьому він подякував деяким партнерам України. "Ефективна зброя, як ми й домовлялись", - підкреслив він.

Крім того Зеленський зазначив, що захисники просуваються вперед у результаті штурмових дій. "Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу", - підкреслив президент.

Також на Ставці доповідалось щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, також на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та розвідки.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - зазначив президент.

Теми: ЗеленськийставкаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Зеленський
Працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський
Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й "формулу миру"
Зеленський у Києві зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: