Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів Ставку: є результати знищення логістики окупантів, зброя партнерів ефективна

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 жовтня 2023, 14:05
Зеленський провів Ставку: є результати знищення логістики окупантів, зброя партнерів ефективна
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку головнокомандувача, на якій заслухав доповіді командувачів та відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати".

Реклама:

Деталі: При цьому він подякував деяким партнерам України. "Ефективна зброя, як ми й домовлялись", - підкреслив він.

Крім того Зеленський зазначив, що захисники просуваються вперед у результаті штурмових дій. "Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу", - підкреслив президент.

Також на Ставці доповідалось щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, також на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та розвідки.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - зазначив президент.

Теми: ЗеленськийставкаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Зеленський
Працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський
Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й "формулу миру"
Зеленський у Києві зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: