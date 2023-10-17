Зеленський провів Ставку: є результати знищення логістики окупантів, зброя партнерів ефективна

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку головнокомандувача, на якій заслухав доповіді командувачів та відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати".

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Деталі: При цьому він подякував деяким партнерам України. "Ефективна зброя, як ми й домовлялись", - підкреслив він.

Крім того Зеленський зазначив, що захисники просуваються вперед у результаті штурмових дій. "Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу", - підкреслив президент.

Також на Ставці доповідалось щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.

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За словами Зеленського, також на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та розвідки.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - зазначив президент.