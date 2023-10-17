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Зеленский провел Ставку: есть результаты уничтожения логистики оккупантов, оружие партнеров эффективно

Станислав ПогориловВторник, 17 октября 2023, 14:05
Зеленский провел Ставку: есть результаты уничтожения логистики оккупантов, оружие партнеров эффективно
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку главнокомандующего, на которой заслушал доклады командующих и отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистики оккупантов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты".

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Детали: При этом он поблагодарил некоторых партнеров Украины. "Эффективное оружие, как мы и договаривались", - подчеркнул он.

Кроме того Зеленский отметил, что защитники продвигаются вперед в результате штурмовых действий. "Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно надо сохранять инициативу", - подчеркнул президент.

Также на Ставке докладывалось о защите берегов Черного моря, Дунайского региона.

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По словам Зеленского, также на Ставке обсудили международную политику, имеющиеся изменения. Были доклады чиновников и разведки.

"Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа - это важно", - отметил президент.

Темы: ЗеленскийставкаВооруженные силы
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