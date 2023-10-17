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Німеччина обіцяє підтримувати Україну та Молдову попри загострення на Близькому Сході

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 14:14
Німеччина обіцяє підтримувати Україну та Молдову попри загострення на Близькому Сході
Annalena Baerbock, Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з Росією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.

Джерело: Анналена Бербок на четвертій Конференції прихильників Молдови, яка проходить у Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Пряма мова: "У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою".

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Деталі: Бербок додала, що Німеччина підтримуватиме Молдову в енергетичних та економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС і виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.

Цьому передувало: Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив на важливості продовження фінансової підтримки України з боку США.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що підтримка України залишається "пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

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Теми: НімеччинаУкраїнаМолдова
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