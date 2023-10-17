Германия обещает поддерживать Украину и Молдову несмотря на обострение на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

Источник: Анналена Бербок на четвертой Конференции сторонников Молдовы, которая проходит в Кишиневе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit

Прямая речь: "В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять плечом к плечу с Украиной и с Молдовой".

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Детали: Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Молдову в энергетических и экономических вопросах, а также в реформах на пути к вступлению в ЕС и выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.

Этому предшествовало: Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что поддержка Украины остается "приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.