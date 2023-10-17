Сніжна погода уже перетнула кордон: ДПСУ попереджає про ризики

Українців, котрі зібралися в туристичні походи Карпатами, просять врахувати погіршення погодних умов.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Високогірні ділянки державного кордону України вкрив сніг. Температура повітря опускалася до -2 ℃.

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Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов. Особливо застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних намірів.

Наголошуємо, що спроби незаконного перетинання кордону на гірських чи річкових ділянках державного кордону нерідко закінчувалися трагічно".

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