Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сніжна погода уже перетнула кордон: ДПСУ попереджає про ризики

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 14:17
Сніжна погода уже перетнула кордон: ДПСУ попереджає про ризики
Фото з ділянки відділу прикордонної служби «Богдан» Мукачівського прикордонного загону. ДПСУ

Українців, котрі зібралися в туристичні походи Карпатами, просять врахувати погіршення погодних умов.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Високогірні ділянки державного кордону України вкрив сніг. Температура повітря опускалася до -2 ℃.

Реклама:

Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов. Особливо застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних намірів.

Наголошуємо, що спроби незаконного перетинання кордону на гірських чи річкових ділянках державного кордону нерідко закінчувалися трагічно".

 

Читайте також: Гору Піп Іван у Карпатах замело снігом. ФОТО

ВІДЕО ДНЯ
Теми: погодаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
погода
Україну охопить суха осіння холоднеча — синоптики
У ніч на середу в Україні очікуються сильні заморозки
Вересень у Києві завершився температурними рекордами
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: