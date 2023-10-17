Снежная погода уже пересекла границу: ГПСУ предупреждает о рисках

Украинцев, которые собрались в туристические походы по Карпатам, просят учесть ухудшение погодных условий.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Высокогорные участки государственной границы Украины покрыл снег. Температура воздуха опускалась до -2 ℃.

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Просим граждан, которые планировали туристические походы в приграничье, учесть информацию об ухудшении погодных условий. Особенно предостерегаем потенциальных нарушителей отказаться от незаконных намерений.

Подчеркиваем, что попытки незаконного пересечения границы на горных или речных участках государственной границы нередко заканчивались трагически".

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