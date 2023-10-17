Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон анонсував поїздку на Близький Схід найближчим часом

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 14:34
Макрон анонсував поїздку на Близький Схід найближчим часом
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом планує вирушити на Близький Схід, але конкретної дати не вказав.

Джерело: Le Monde з посиланням на заяву французького президента, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я продовжу консультації і дискусії, але мій намір полягає в тому, щоб мати можливість поїхати туди, коли ми зможемо досягти конкретної домовленості, чи то про деескалацію, чи то про гуманітарні питання".

Реклама:

Деталі: Французький президент уточнив, що він може поїхати туди "можливо, в найближчі кілька днів, можливо, в найближчі кілька тижнів".

Крім того, французький президент розповів про контакти з ізраїльською владою", а також і з "дружніми посередницькими державами з ХАМАС" для звільнення заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Я хочу бути дуже обережним, ви зрозумієте, якщо я більше нічого не скажу, по-перше, щоб не створювати очікувань, які можуть розчарувати, і, перш за все, щоб не ставити під загрозу інтенсивні дискусії, які ми ведемо. Але вони просуваються, і ми стежимо за цими дискусіями щогодини", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Читайте такожЯк теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні

Теми: МакронБлизький СхідІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Макрон
Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію
Макрон відкинув заклик Папи проявляти більше милосердя до мігрантів
Партія Макрона не поліпшила своїх позицій на виборах до Сенату Франції
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: