Макрон анонсировал поездку на Ближний Восток в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время планирует отправиться на Ближний Восток, но конкретной даты не указал.

Источник: Le Monde со ссылкой на заявление французского президента, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я продолжу консультации и дискуссии, но мое намерение заключается в том, чтобы иметь возможность поехать туда, когда мы сможем достичь конкретной договоренности, то ли о деэскалации, то ли о гуманитарных вопросах".

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Детали: Французский президент уточнил, что он может поехать туда "возможно, в ближайшие несколько дней, возможно, в ближайшие несколько недель".

Кроме того, французский президент рассказал о контактах с израильскими властями, а также и с "посредническими государствами, которые поддерживают контакты с ХАМАС" для освобождения заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября.

"Я хочу быть очень осторожным. Вы поймете, если я больше ничего не скажу. Во-первых, чтобы не создавать ожиданий, которые могут разочаровать, и, прежде всего, чтобы не ставить под угрозу интенсивные дискуссии, которые мы ведем. Но они продвигаются, и мы следим за этими дискуссиями каждый час", – добавил он.

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Что предшествовало:

Накануне стало известно, что правительство Италии использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников.

Кроме того, в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

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