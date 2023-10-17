Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столичний посадовець ДСНС "забув" задекларувати майно дружини на 13 млн

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 16:24
Столичний посадовець ДСНС забув задекларувати майно дружини на 13 млн
фото ілюстративне

Столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у місті Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин столиці не вказав нерухоме майно, яке належить його дружині, а саме 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку. Вказане майно знаходиться у Києві та Київській області.

Реклама:

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11, 9 млн гривень.

Надалі, у декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував вказану нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році.

Цього разу дані відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Теми: ДСНСдеклараціїпрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ДСНС
Удар по гуртожитку в Слов’янську: під завалами шукають двох людей
У Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
Прикидався рятувальником, щоб корегувати удари: СБУ затримала одесита
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: